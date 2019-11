Messi mandó a callar a Tité en pleno partido

Los partidos entre Argentina y Brasil poco tienen de amistosos. En el Superclásico disputado en Arabia Saudí hubo tensión entre el capitán de la albiceleste, Leo Messi, y el seleccionador de Brasil, Tite. Las cámaras captaron un momento en el que el delantero azulgrana se las tuvo con el técnico a quien mandó callar.

“Me quejé porque creo que Messi tendría que haber visto tarjeta amarilla y él me mandó que me callara la boca. Y acabó. No quiero hablar más. Si no pones a un árbitro grande, te traga”, explicó Tite en rueda de prensa. El seleccionador de Brasil no quiso darle más importancia: “Es una cosa del partido, él es extraordinario. Argentina estaba marcando bajo y enseguida buscaba a Messi, pero la jugada era para tarjeta y yo tenía razón de reclamar”.

Messi fue el gran protagonista del partido al provocar un penalti y marcar el tanto decisivo que dio la victoria (0-1) a Argentina ante Brasil.