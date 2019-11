Lionel Messi mandó a callar al DT de Brasil

El capitán y figura de la selección de Argentina, Lionel Messi, tuvo un inconveniente con Tite durante el partido amistoso disputado en Riad, Arabia.

En unas imágenes que difundió Globoesporte, se puede observar como el futbolista del F.C Barcelona discute y manda a callar al entrenador brasileño. La discusión, inició por un reclamo del DT por una tarjeta para el '10'.

Luego del partido, el estratega explicó la situación: “Solo me quejé porque se suponía que debía tomar la tarjeta y me dijo que me callara, luego le dije que se callara. Y acabó. No quiero responder eso para no poner situaciones".