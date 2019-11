El dominio de Cristiano Ronaldo, junto a Lionel Messi, en el fútbol moderno es innegable. Cinco veces galardonado como el mejor futbolista del mundo por la FIFA, cuatros Botines de Oro y 31 títulos ganados, el luso es una de los máximos protagonistas del deporte hace más de diez años. Sin embargo, parece que su estilo de juego no es del gusto de todos y fue criticado por un gran entrenador de renombre.

“Es un gran campeón, nadie le discute, pero Cristiano no evade a nadie desde hace tres años. En estos momentos no está bien y es normal cambiarlo. Sarri no necesita ser valiente ni demostrar su personalidad para hacer ese cambio”, fueron las palabras de Fabio Capello, técnico multicampeón con Milan, Real Madrid, Roma y Juventus.

Las declaraciones del italiano de 73 años surgieron a partir de un hecho que sorprendió a los medios cuando CR7 fue reemplazado en el clásico ante Milán este último fin de semana. A los 10 minutos del complemento, el delantero de 34 años salió en lugar de Paulo Dybala, que le terminó dando el triunfo a la Vecchia Signora. Algo bastante extraño ya que el Comandante suele disputar todos los minutos de los cotejos.

“El hecho de que no se haya sentado en el banco y haya discutido con Sarri no es bonito. Uno tiene que ser un campeón incluso cuando es cambiado, no sólo cuando las cosas van bien. Debe respetar a los compañero”, agregó Capello en la cadena Sky Sports de Italia.

Claro que luego se supo el motivo de la variante. Si bien Ronaldo se fue del césped visiblemente fastidiado y se fue directamente a los vestuarios en lugar de sentarse en el banco de los suplentes junto al resto de sus compañeros, las imágenes de la transmisión inglesa capturaron el momento en el que CR7 hace el gesto del cambio al banco. Por lo tanto, el fastidio del delantero debe corresponder a sus molestias físicas, y no a un conflicto de vestuario.

“No hay problema con Cristiano, por el contrario, le agradezco porque jugó en condiciones imperfectas y luego lo reemplacé porque no estaba bien. Lo importante es que estuvo disponible. Si se enoja cuando sale, esto es parte del juego. En el último mes también tuvo un pequeño problema en la rodilla: hace un mes recibió un golpe y tiene un pequeño resentimiento que le causa dolor en las pantorrillas y los aductores, no puede entrenar tanto”, explicó el propio Sarri en la conferencia posterior al encuentro.