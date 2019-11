Giménez reveló que peleó con un compañero en Emelec

Fernando Giménez, exfutbolista del Club Sport Emelec, habló con Radio Huancavilca sobre su paso por el fútbol ecuatoriano y dio a conocer que peleó con uno de sus compañeros de equipo.

"En la historia quedamos en la final 2014, ganamos pero se dijo muchas cosas como lo de Bolaños, pero ganamos con fútbol y fuimos superiores", mencionó el mediocampista sobre el 3-0 que le propinó el equipo 'azul' a Barcelona.

Sobre la Copa Libertadores y el desempeño de CSE, el paraguayo dijo: "Para mí es una deuda que tenemos con el club llegar a una final internacional, todos los que nos eliminaron fueron campeones". Además, aseguró que influyó no tener estadio y la salida de Gustavo Quinteros en su nivel en torneos internacionales.

También, Giménez se manifestó sobre el Clásico del Astillero en 2016, donde si los 'amarillos' ganaban, se coronaban campeones del torneo nacional. "Lo del 2016 fue como un título más, sabíamos que estaba todo preparado y Barcelona venía arrasando en el campeonato".

El 'Vikingo', reveló que tuvo inconvenientes con Nassib Neme, presidente del club. “Tuve una pelea con Nassib Neme, el no quería que me vaya en el 2016. No entendía que mi ciclo ya había terminado en Emelec”

Otro incoveniente que tuvo fue con Fernando Gaibor, histórico jugador 'Millonario'. “Aunque no lo crean, tuve una pelea con Gaibor en un entrenamiento, nos fuimos a los puños, pero hoy yo lo quiero al ahijado”.

Giménez, vistió la camiseta de Emelec durante seis temporadas, y ganó los títulos del 2013, 2014 y 2015.