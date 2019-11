Apenas con su bicicleta y luciendo los colores de Colón, un fanático llamado Jorge Nini partió este miércoles desde San Javier, Santa Fe, rumbo a La Nueva Olla de Asunción, adonde su querido Sabalero disputará el sábado la final de la Sudamericana frente a Independiente del Valle.

El fanático de 53 años, apodado El Ganso, atiende una despensa pero tiene experiencia en realizar largos recorridos sobre dos ruedas y paralizó a su pueblo en la partida, además de recibir palabras de aliento y saludos de todos los hinchas que lo cruzan en el camino. Su recorrido se viralizó a punto tal de que, habiendo salido sin entrada, ya le entregaron una en Reconquista, aunque la Conmebol ya había avisado que lo dejarían ingresar al encuentro. Incluso Gabriel González, ídolo sabalero, avisó que le daría una localidad.

"Yo siempre hago el Vía Crucis de Formosa. Siempre voy con la camiseta de Colón y en la cruz número catorce me encontré con otro hincha. Y él me dice prometamos algo si nos salvamos del descenso, a lo que yo le dije 'prometamos algo si ganamos un campeonato o una Copa'. Lo más loco es que a esa persona no la vi nunca más", contó a NA sobre el inicio de su aventura.

De los 721 kilómetros que debe transitar, Jorge ya recorrió 391: se encuentra en Resistencia, Chaco, listo para arremeter contra la última parte del camino. Además, ya avisó que piensa volver pedaleando, sea cual fuere el resultado.