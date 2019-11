Marcelo Gallardo se acerca al banquillo del FC Barcelona. Ésa es la sensación que se desprende de una serie de declaraciones que se han producido a lo largo de estas últimas horas en tierras sudamericanas. La más evidente la ha firmado Claudio Borghi, exinternacional argentino que actualmente ejerce como comentarista. Según el Bichi, el preparador de River Plate desembarcará en el Camp Nou el próximo mes de diciembre.

«Gallardo va a ser técnico de Barcelona en diciembre. Es información que uno maneja. Marcelo es uno de los mejores técnicos del mundo. D’Onofrio dijo que Gallardo se iba sólo si él dejaba su cargo, pero esto lo sé por una fuente directa», aseguró el exfutbolista en el canal chileno CDF.

El rumor que vincula al Muñeco con el Barça no se ha quedado solo en los medios. De hecho, el director deportivo de los millonarios, Enzo Francescoli, ya ha reaccionado al mismo y ha dejado entrever que no pueden garantizar la permanencia del entrenador más allá del mes de diciembre. «Sé lo que leen todos y me alegra por la envergadura del club que lo está mirando, pero no hay nada cierto. Todos los años Gallardo hace una evaluación en diciembre y después toma la decisión de seguir, pero eso es muy personal de él y su grupo de trabajo. Por eso hay que dejar que las cosas sucedan (...) Igual hay que estar preparado para afrontar la decisión que vaya a tomar. Pasó cuando hace unos años Ramón (Díaz) nos dijo que se tenía que ir. Pero no pienso mucho en eso, sino que me hacen pensar mucho más los periodistas cuando me preguntan. No estoy pensando en lo que va a pasar en un par de meses, porque ni siquiera es mi decisión», reconoció en TyC Sports.

Sea como fuere, lo que sí queda claro es que el crédito del actual técnico culé, el cacereño Ernesto Valverde, se encuentra bajo mínimos y que su permanencia en el club pasa por reconducir el rumbo de una nave que ha perdido el brillo y la eficacia que venía exhibiendo en las últimas campañas. Otros preparadores como Ronald Koeman (Selección de Holanda) y Erik Ten Hag (Ajax) han sido igualmente vinculados con la entidad barcelonista.