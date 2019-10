Manchester City clasifica a cuartos de Copa de la Liga

El Manchester City venció por 3-1 al Southampton, con un gol del argentino Nicolás Otamendi y dos de su compatriota Sergio Agüero, este martes en los octavos de final de la Copa de la Liga.

Otamendi (minuto 20) y Agüero (38) pusieron a los 'Citizens' por delante en el marcador en la primera mitad. En la segunda, Agüero (56) amplió la cuenta, mientras que para el Southampton acortó en el 75 Jack Stephens, ya con todo prácticamente decidido.

El Manchester City dio así otro paso adelante en su defensa del título en esta 'EFL Cup', la tercera competición en importancia en la temporada nacional del fútbol inglés.

Desde la derrota 2 a 0 en casa contra el Wolverhampton justo antes del parón de este mes para los partidos de selecciones nacionales, el City se ha recuperado y ha encadenado cuatro victorias consecutivas, teniendo en cuenta todas las competiciones.

El primer gol de este martes en el Etihad Stadium llegó a los veinte minutos, cuando Otamendi cabeceó en el área pequeña un balón colgado por su compañero portugués Bernardo Silva.

En el 38, Agüero empujó a la red rodeado de rivales un pase de la muerte de su compañero Kyle Walker.

El propio 'Kun', en su partido número 350 con el City, puso el tercero y definitivo en el 56, adelantándose al arquero del Southampton cuando éste se disponía a detener un disparo de los locales. El argentino, demostrando su instinto de área, metió la pierna de primeras lo justo para cambiar la trayectoria del balón y conseguir un nuevo tanto.

Jacks Stephens (75) maquilló la derrota del Southampton.

"La Copa de la Liga es realmente buena para los jugadores jóvenes y para los que no jugaron en el último partido. No puedes ganar cuatro títulos en una misma temporada si no juegas los partidos con seriedad. Me he quedado contento con lo que he visto", destacó el técnico del Manchester City, Josep Guardiola.

- Leicester y Everton, adelante -

En el resto de partidos del martes, el Leicester, que el viernes de la pasada semana logró un triunfo histórico por 9-0 en Southampton en la liga inglesa, ganó esta vez por 3-1 en el campo del Burton, de la tercera categoría, con goles de Kelechi Iheanacho, Yuri Tielemans y James Maddison.

El Everton venció 1-0 al Watford en un duelo de equipos de primera, con un solitario tanto de Mason Holgate en el 72.

En un enfrentamiento entre equipos de cuarta categoría, el Colchester United venció 3 a 1 en el campo del Crawley Town.

En un pulso entre dos formaciones de tercera, el Oxford ganó en penales (4-2 tras empate 1-1) al Sunderland.

El miércoles habrá tres enfrentamientos entre equipos de primera. Junto a un Aston Villa-Wolverhampton habrá dos duelos entre grandes de Inglaterra, Liverpool-Arsenal y Chelsea-Manchester United.