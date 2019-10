El empleado de seguridad que se unió a los festejos de River Plate en la Bombonera, Gabriel Portillo, fue despedido de la empresa donde trabajaba por orden de la dirigencia del conjunto 'xeneize'.

"Me dijeron que yo tenía que ser profesional, hace 11 años que estoy. Por una pavada hicieron semejante escándalo. Boca pidió que me echaran", dijo en una entrevista para La Página Millonaria, reconocido portal de noticias de River.

Aseguró que le comunicaron que incitó a la violencia y se burlo de los futbolista de Boca. "Trabajé 11 años como empleado de seguridad privada. No hice nada, sólo saludé a los jugadores de River. Fueron dos segundos. Boca pidió que me echen. Y Arévalo fue el que divulgó mi nombre en todos lados, me ensució", agregó.

River eliminó a Boca de la Copa Libertadores de América, luego de superarlo en el resultado global por 2-1. Su rival en la final del torneo será Flamengo de Brasil.

No son buenos tiempos para Boca en lo futbolístico y menos como institución. Ahora provocaron que la empresa de seguridad PCP, despidiera a Néstor Portillo, guardia que abrazó a los jugadores de River el martes. Llevaba 11 años en la empresa. Patéticos. pic.twitter.com/L1sWxm3X3Q — Wilson Ganem (@WillyGanem) October 24, 2019

Gabriel Portillo en #LPMTV: "Para mí sería un sueño trabajar en la seguridad de #River". — La Página Millonaria (@RiverLPM) October 24, 2019

Néstor #Portillo era empleado de PCP , empresa de seguridad contratada por Boca , anoche apenas finalizado el partido ingresó al campo de juego y abrazó a los jugadores de River

Un supervisor lo vio y lo mando a su casa sin terminar su jornada laboral

Hoy fue despedido. — Luis Fregossi (@LuisFregossi) October 23, 2019