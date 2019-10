José Mourinho, reconocido entrenador portugués, estaría en contacto con uno de los equipos más grandes de la Bundesliga.

Según la información de Bild, el Borussia Dortmund está en contacto regular con el director técnico. En una entrevista en un medio de Italia, 'Mou' afirmó que está aprendiendo alemán.

Desde diciembre del año pasado, el estratega no tiene club, luego de salir del Manchester United por malos resultados. En varias entrevistas, Mourinho afirmó su deseo de volver a dirigir un equipo de fútbol.

Sportbild, que vale aclarar que no es el medio con mejor información sobre el BVB, afirma que Mourinho es una opción para el Dortmund, si lo de Favre no mejora. Lo cierto es que es amigo de Watzke (foto). También es cierto que está estudiando alemán. No lo veo fácil, pero... pic.twitter.com/9Yw85Pa92v

