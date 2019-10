Mohammed Bin Salman, príncipe de Arabia Saudita, está interesado en comprar el Manchester United, uno de los equipos de la Premier League de Inglaterra. Desde el año pasado, el millonario ya ha presentado dos ofertas por el club.

Según la información publicada por varios medios, el heredero del trono, presentaría una oferta de 3.000 millones de libras por los 'red devils'. También, hay rumores que la familia Glazer, actuales dueños del equipo, tendrían pensado vender el 13% del club por 300 millones de euros.

Actualmente, la situación del conjunto inglés no es buena, debido a la mala situación deportiva y económica que están viviendo. Uno de sus patrocinadores más importantes, Chevrolet, se habría negado en renovar su acuerdo de 450 millones de libras.

Saudi Crown Prince Mohammed Bin Salman is preparing a third bid of over £3 billion for Manchester United.



The Glazers would make a profit of over £2 billion https://t.co/etxnBhwvZ1

— SPORTbible (@sportbible) October 20, 2019