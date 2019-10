Acusan a Ferguson de arreglar un partido de Champions

Sir Alex Ferguson, histórico entrenador del Manchester United, ha sido acusado de arreglar un partido de la UEFA Champions League. El técnico, habría recibido a cambio un reloj de un Rolex de 30.000 libras.

Una reportera del Daily Telegraph se hizo pasar como una mujer de negocios y solicitó una reunión con los representantes Giuseppe Pagliara, Dax Price. El agente italiano, aseguró que el extécnico de los 'red devils' recibió dinero por acuerdo de transferencias y que Ferguson "trabajaría con agentes acostumbrados a compartir dinero con él".

“Hacia el final de la reunión, Pagliara se lanzó a lo que solo podría describirse como una diatriba de Sir Alex Ferguson, acusándolo de haber conspirado con Pagliara para arreglar el resultado de un partido de fútbol entre la Juventus, un club con el que Pagliara estaba asociado, y el Manchester United en la Liga de Campeones por el cual Pagliara le había agradecido con un reloj Rolex de oro de 30 mil libras”, dijo el abogado Brian O’Neill, al abrir el caso para el enjuiciamineto.

El estratega estuvo bajo el mando del Manchester United desde 1986 hasta 2013. Durante ese tiempo, consiguió ganar 38 títulos con el Manchester, siendo el entrenador mejor entrenador de la historia del club.

Sir Alex Ferguson ‘fixed Manchester United v Juventus game with agent who gave him gold Rolex’, court hears https://t.co/0oBVvay0UU pic.twitter.com/Xd9vkLmpzC

— The Sun Football (@TheSunFootball) October 17, 2019