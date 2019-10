¿Maxi López perdonó a Icardi y Wanda Nara?

Maxi López, futbolista argentino del Crotone de la Serie B de Italia, habló sobre la polémica que vivió con su excompañero de equipo, Mauro Icardi, tras iniciar una relación con Wanda Nara, madre de sus tres hijos.

"Yo no tengo problemas con nada. Mi objetivo en mi vida, más allá del fútbol, hablando como ser humano, es tratar de buscar y darle la felicidad a mis hijos. El único objetivo que tengo es ese: lo demás para mí ya pasó. Es una página que ya di vuelta hace tiempo y no me estresa para nada", dijo el delantero sobre la relación de su expareja en el programa radial 'El que abandona no tiene premio'.

Icardi se casó con Wanda Nara en 2014, luego del divorcio con López en 2013. Actualmente, la modelo también se desempeña como representante del futbolista del Paris Saint-Germain.

Maxi López sorprendió a todos y dejó abierta la puerta a una reconciliación con Mauro Icardi y Wanda Narahttps://t.co/6NsAqbyLe3 — El Destape (@eldestapeweb) October 15, 2019