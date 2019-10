Massimiliano Allegri es uno de los entrenadores sin equipo con más mercado del mundo. Tras dejar la Juventus, el técnico italiano estaría “muy cerca”, según Tuttosport, de convertirse en el sustituto del noruego Ole Gunnar Solskjaer en el banquillo del Manchester United. El acuerdo sería por un contrato de unos 7,5 millones de euros anuales.

El citado medio asegura además que Allegri habría pedido al Manchester United los fichajes de Emre Can y de Mario Mandzukic, ex pupilos suyos en la Juventus. El Daily Mail apuntó también que Patrice Evra, también ex jugador suyo, sería parte de su equipo técnico.