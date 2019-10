El goleador del Manchester City, Sergio Agüero, sufrió un accidente de tránsito cuando se movilizaba a la sesión de entrenamiento del club.

Según la información de las autoridades, el goleador del conjunto inglés salió ileso del choque. El vehículo del argentino, es un LUMMA CLR SV Range Rover Sport, que tiene un valor de 190 mil dólares.

En la imagen, se observa la gravedad del impacto, donde el lado derecho del carro fue el más afectado. En sus redes sociales, el jugador compartió la foto en sus historias, y escribió irónicamente: "Que gran mañana".

