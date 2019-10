Mourinho rechazó a un importante equipo europeo

José Mourinho, reconocido entrenador portugués, rechazó una importante oferta del Olympique de Lyon, para reemplazar a Sylvinho.

Según información de RMC Sport, el director técnico rechazó al conjunto francés porque su deseo principal es volver a dirigir en la Premier League de Inglaterra, ya que su familia vive en en ese país.

Además, según menciona The Sun, 'Mou' estaría interesado en dirigir al Tottenham, y estaría atento a al situación de Mauricio Pochettino. También, mencionan que el Newcastle podría hacer un movimiento por el entrenador.

El último club de Mourinho fue el Manchester United, equipo donde duró desde el 2016 hasta 2018. Con los 'red devils', consiguió tres títulos EFL, FA Community Shield y la Europa League.

Jose Mourinho 'has chosen his next club' https://t.co/vRPcl4XkZ4 pic.twitter.com/36QonAkiSO

— The Sun Football (@TheSunFootball) October 10, 2019