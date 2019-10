Juvenil del Chelsea recuerda incidente con Diego Costa

Fikayo Tomori, joven figura del Chelsea de la Premier League, recordó una historia que lo "hizo famoso en la escuela", cuando tuvo un encuentro Diego Costa, delantero con el eque compartió equipo.

El defensor le rompió la nariz al goleador de equipo inglés en 2016. "Ambos saltamos para rematar de cabeza. Tuve que lanzar la pelota hacia atrás y él intentó marcar. Se golpeó con la parte posterior de mi cabeza y se rompió la nariz", comentó Tomori.

"Fue un accidente. Todavía era estudiante y no sabía que le había roto la nariz. Me enteré al día siguiente, cuando todo salió en los periódicos. Recibí muchos mensajes como si hubiera querido hacerlo a propósito, incluso me hice famoso en el colegio después de esa pelea, agregó el juvenil.