Messi pensó que Neymar iba a jugar en el Madrid

Este martes se pudo conocer una parte de una entrevista a Lionel Messi para el medio catalán RAC1, la misma que será publicada mañana miércoles, en donde el argentino habló sobre la posible llegada de Neymar al Real Madrid.

"Sinceramente, pensé que Neymar se iría al Madrid si no venía a Barcelona. Él tenía muchas ganas de salir de París y lo había manifestado. Y yo creía que Florentino y el Real Madrid iban a hacer algo para llevárselo", dijo Messi sobre el mercado de pases pasado.

La Pulga además agregó: "Me hubiera encantado que viniera Neymar. A nivel deportivo es uno de los mejores del mundo y con él, a nivel de imagen y sponsors, el club hubiera dado un salto. Sinceramente, no sé si el Barca hizo todo lo posible para su regreso, pero si es cierto que negociar con el París Saint Germain no es fácil".