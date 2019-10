Juventus empieza a trabajar para fichar a Kane

Complicado momento el que se encuentra atravesando el Tottenham. El cuadro de Londres, finalista de la pasada edición de la Liga de Campeones, no ha comenzado el curso todo lo bien que hubiera cabido esperar. Así, los resultados no están siendo los esperados y el pasado martes cosechó una histórica goleada en su propio estadio ante un Bayern Múnich que se llevó la victoria por 2-7.

De este modo, y mientras varias miradas se posan sobre un Mauricio Pochettino al que blinda una cláusula en su contrato que le permitiría ingresar 32 M€ en caso de destitución, distintas informaciones apuntan a la posibilidad de que algunos de los jugadores de la escuadra spur consideren la salida del club.

Clara muestra son las últimas informaciones publicadas en Inglaterra según las cuales el delantero Harry Kane puede apostar por un adiós coincidiendo con el final de la temporada. La falta de títulos desde su irrupción en el equipo pese al buen juego desplegado ha derivado en esta situación ante la cual distintos equipos como Real Madrid, Chelsea y Manchester United no han tardado en reaccionar interesándose en una posible incorporación.

Ahora, otra posibilidad aparece en escena en forma de destino. Concretamente, y según destaca la información publicada por Tuttosport, se trata de la Juventus. El cuadro bianconero ha sido el último equipo que se ha interesado en la situación del futbolista con vistas a valorar la posibilidad de lanzar sus redes sobre él. De cualquier modo, no se trata de una opción sencilla. Y es que hay que recordar que el dueño del Tottenham Daniel Levy no valora una salida de su estrella si no es a cambio de 250 M€. Casi nada.