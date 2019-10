Malcom: "Tengo una lesión muy delicada"

En agosto, Malcom cambió el Barcelona por el Zenit a cambio de 40 millones de euros. Su fichaje generó enorme expectación en el club ruso, puesto que igualó la cantidad que el cuadro de San Petersburgo pagó por Hulk y Witsel, las otras dos incorporaciones más caras en la historia del Zenit. Sin embargo, el comienzo del brasileño en Rusia no está siendo fácil.

En agosto, Malcom realizó dos choques con el Zenit, ante el Krasnodar y el Dinamo de Moscú. En total, actuó en 64 minutos con su nuevo club, no pisando un terreno de juego desde el 8 de agosto, hace 55 días. El brasileño cayó lesionado y en Rusia su situación llevó a muchas especulaciones recientemente.

"Él aún no está preparado para jugar", dijo su técnico, Semak, antes del duelo de la Champions ante el Benfica.Ahora, Malcom ha salido a hablar para aclarar su situación. En declaraciones a los medios oficiales del club, el brasileño explicó que su situación física es compleja: "Tengo una lesión muy delicada y sensible. Parece que duele uno o dos días y luego no siento dolor, pero cuando chuto con un poco más de fuerza me vuelve a doler. Tengo que hacer mucho gimnasio para fortalecerme".

El brasileño aprovechó para tranquilizar a su afición: "Los hinchas del club no se deben preocupar. Mi recuperación va a ser muy rápida y volveré a jugar lo más pronto posible para dar alegrías a nuestra afición".

El exjugador del Barcelona asegura que sigue con la ilusión de triunfar en Rusia: "Tengo muchas ganas de vencer muchas cosas aquí. Cuando vuelva, voy a dar mi máximo como siempre. Quiero jugar en la Champions con el Zenit", dice un Malcom que siente "un gran respaldo y apoyo por parte de la directiva y de mis compañeros. Aquí me cuidan mucho".