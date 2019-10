Felipe Caicedo rompe el silencio sobre la Tri

Felipe Caicedo, delantero tricolor que milita en la Lazio de Italia, este jueves por la tarde publicó tres mensajes en su cuenta Twitter, haciendo referencia a su renuncia a la Selección Ecuatoriana.

Felipao, como se conoce al atacante, se manifestó por dicha red social luego de que el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Francisco Egas, haya respondido el pasado miércoles en rueda de prensa: "No tengo mucho que comentar... Quien no quiera estar en la Selección, no estará; no más... Vamos a jugar con los futbolistas que quieran estar, y con quienes quieran matarse por esta camiseta", tras ser consultado por la renuncia a la Selección que hizo el futbolista.

De este modo, Caicedo hoy posteó en tres diferentes 'tuits': "Envés de hablar de mi podrías hablar de xq señalas a unos jugadores y a otros no, porque? mandas Al frente a unos y a otros no?... Tu me vas a dar clases? Y tu mueres por tus jugadores ? Sr presidente... 15 años defendí y mate por la camiseta de la selección tu no me vas a venir a dar clases".

Envés de hablar de mi podrías hablar de xq señalas a unos jugadores y a otros no, porque? mandas Al frente a unos y a otros no? — Felipe Caicedo (@FelipaoCaicedo) October 3, 2019

Tu me vas a dar clases? Y tu mueres por tus jugadores ? Sr presidente — Felipe Caicedo (@FelipaoCaicedo) October 3, 2019