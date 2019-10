Marchisio anuncia su retiro del fútbol

Claudio Marchisio (Turín, 1986) lo deja. Atrás quedan 39 goles y 44 asistencias en 435 partidos con Juventus (389), Empoli (29) y Zenit (15). Sumó, además, 55 internacionalidades con Italia en las que logró cinco goles.Sin embargo, las lesiones le han obligado a colgar las botas con 33 años. "Ha sido una decisión meditada y difícil. Durante la rehabilitación algo se activó dentro de mí. Mi cuerpo ya no reaccionaba cómo quería y, si uno no puede dar lo que siempre ha dado, es que era el momento de tomar esta decisión", admitió.

Ofertas no le han faltado al 'Principito' para seguir en activo: "Recibí propuestas para seguir en activo de otros continentes. No sé qué haré. Ahora comienza un nuevo camino y no excluyo nada. Por ahora dedicaré tiempo a mi familia".Marchisio, que admitió haberse ido al Zenit porque no quería jugar en otro equipo italiano después de pasar por la Juventus, reconoció que le quedan dos espinas en su carrera.

"Me gustaría haber ganado la Champions con la Juve y la Euro con Italia. Si pudiera, me gustaría volver a jugar la final de Berlín [contra el Barcelona]. Para mí, lo más importante fue el ascenso a Serie A: me di cuenta de que era mi momento, que mi sueño se estaba haciendo realidad".