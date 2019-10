Ángel di María confesó que Leo Messi hizo llorar a todos los jugadores de la selección Argentina con un discurso en el vestidor tras la derrota ante Brasil en las Semifinales de Copa América.

"Le decían que no cantaba, que no hablaba; esta Copa América fue diferente. Me gustó cómo hablaba hacia el grupo y con los periodistas. Fue fundamental para los jóvenes. A los chicos les llegó al corazón porque cuando quedamos afuera con Brasil se vio.

"Después de que terminó de hablar terminaron todos llorando porque les llegó al corazón a todos, más a los jóvenes", expresó en entrevista con ESPN.

Asimismo, el atacante del PSG dio a conocer las palabras del astro del Barcelona que hicieron que el plantel de la Albiceleste derramara algunas lágrimas.

"Dijo que estaba orgulloso del grupo que se había formado, de que habíamos estado todos juntos, que parecía que llevábamos jugando, que tiráramos para el mismo lado. Agradeció a los jóvenes y les dijo que si estaban ahí lo merecían", manifestó.