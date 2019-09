Klinsmann estaría interesado en dirigir al Tottenham

Uno de los candidatos para dirigir la selección ecuatoriana de fútbol, Jurgen Klinsmann, estaría interesado en hacerse cargo de uno de los equipos más importantes de la Premier League de Inglaterra.

Según información de Daily Mail, al alemán le gustaría ser entrenador del Tottenham Hotspur, si Mauricio Pochettino deja el equipo por el mal inicio de temporada que están teniendo en estos momentos. El equipo inglés está séptimo en el torneo local y fue eliminado de la Copa de la Liga por un club de cuarta división.

En las últimas semanas, han surgido rumores de que Klinsmann sería el estratega más opcionado de agarrar el mando de la 'Tri', luego de la salida de Hernán Darío Gómez tras la Copa América 2019.

Jurgen Klinsmann keen on Tottenham job if Mauricio Pochettino decides to head for the exit door https://t.co/5Eo3Mxvjwg

— MailOnline Sport (@MailSport) September 25, 2019