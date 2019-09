La Selección Ecuatoriana de Fútbol está cerca de definir a su nuevo entrenador, y desde Italia aseguran que la 'Tricolor', ya tendría un acuerdo con su nuevo DT.

El periodista italiano Nicolò Schira de Calciomercato y La Gazzetta dello Sport, posteó en Twitter que la dirigencia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), se reunirá con el veterano entrenador alemán, Jurgen Klinsmann, para definir su contrato con la 'Tri'.

“Ecuador eligió Jurgen Klinsmann como nuevo entrenador del equipo nacional. La negociación está en curso para encontrar el acuerdo económico. Contrato hasta 2022. #calciomercato”, escribió el periodista en su cuenta personal de Twitter.

Cabe recordar que desde hace algunas semanas se ha vinculado el nombre del estratega europeo con Ecuador, siendo real ya que Klinsmann confirmó en semanas pasadas que estaba a punto de definir su futuro profesional.

L'#Ecuador ha scelto Jurgen #Klinsmann come nuovo ct della nazionale. Trattativa in corso per trovare l'accordo economico. Contratto fino al 2022. #calciomercato

