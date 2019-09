Ibrahimovic estaría en la mira de Boca Juniors

En las últimas horas han surgido rumores en redes sociales que Zlatan Ibrahimovic, figura de Los Angeles Galaxy, estaría en la mira de Boca Juniors para reforzar su plantel.

"Zlatan Ibrahimovic podría seguir los pasos de Daniele De Rossi y acabar su carrera en Boca Juniors. Tal y como ha podido saber AS por medio de un agente que actúa como intermediario en la operación, que estaba muy complicada pero no imposible", escribió Diario AS, reconocido medio español.

Según la información, el futbolista habría sido ofrecido a la dirigencia del equipo. Por otro lado, su representante, Mino Raiola, ha negado los rumores en sus redes sociales, asegurando que el delantero sueco no ha sido ofrecido a ningún equipo.

El goleador definirá su futuro en el siguiente mercado de pases, pero tras el fichaje de De Rossi al conjunto argentino, la llegada de Zlatan no estaría tan complicada como parece.

#Video ¡ATENCIÓN! Zlatan Ibrahimovic fue ofrecido a Boca y el Xeneize ¿NO LO QUIERE? Te contamos todos los detalles de último momento sobre ¿la nueva BOMBA ? del próximo mercado de pases.https://t.co/FxCIjUdqUZ — SportsCenter (@SC_ESPN) September 25, 2019