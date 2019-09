El ecuatoriano que apoyará a Corinthians en Quito

Corinthians visitará Ecuador para enfrentar a Independiente del Valle en la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana. La página web del conjunto brasileño, reveló otra historia de un ecuatoriano que es hincha del 'Timao'.

“En 2012, cuando se enfrentó a Emelec, un equipo al que también apoyo, me fascinó el maravilloso juego que el equipo dirigido por el entrenador Tite estaba presentando. Pero lo que realmente me hizo un seguidor del Corinthians no fue el fútbol de ese equipo o el título de Libertadores ese año, fue a ver la gran cantidad de fanáticos que fueron a Japón durante la Copa Mundial de Clubes", mencionó sobre el inicio de su amor al equipo brasileño.

Independiente del Valle tiene la ventaja en la serie de las semifinales de la Copa Sudameriana, en el partido de ida, los ecuatorianos vencieron por 2-0 en Brasil. El partido de vuelta, se jugará el día de mañana a las 19H30.