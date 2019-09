Cristiano reaccionó a los premios The Best en redes

El portugués Cristiano Ronaldo no fue a la gala de los premios The Best realizada en Milán, pero dejó un mensaje tras su derrota ante Lionel Messi en el premio a mejor jugador del año.

"La paciencia y la persistencia son dos características que diferencian al profesional del aficionado. Todo lo que es grande hoy ha comenzado pequeño. No puedes hacer todo, pero haz todo lo posible para que tus sueños se hagan realidad. Y ten en cuenta que después de la noche siempre llega el amanecer", puso en su cuenta oficial de Instagram.

Ese mensaje motivacional fue acompañado de una foto donde aparece él en un mueble de su casa y al fondo su primer hijo, Cristiano Jr.

Hay que recordar que el delantero de Juventus no asistió debido a una molestia muscular que padece y que incluso lo dejó fuera de la convocatoria del próximo partido de su equipo.

Mira el mensaje completo: