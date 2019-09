Van Dijk revela que estuvo cerca de morir en el 2012

Virgil Van Dijk es a día de hoy uno de los mejores centrales del mundo. El neerlandés sigue acumulando premios, el último la designación por parte de la FIFA como segundo mejor jugador de la temporada pasada por detrás de Leo Messi, y se ha consagrado en el Liverpool como un zaguero de referencia. Sin embargo, su vida no siempre ha estado rodeada de luz y color. En 2012, cuando militaba en las filas el Groningen, Van Dijk sufrió una apendicitis, peritonitis y pielonefritis (infección renal), un combinación de inflamaciones que le dejaron al borde de la muerte.

Esta conmovedora historia la reveló el propio futbolista en una entrevista a ‘FourFourTwo’. “Lo único que pude ver fueron tubos colgando sobre mí. Mi cuerpo estaba roto y no podía hacer nada. En ese momento, los peores escenarios estaban zumbando alrededor de mi cabeza”, explicó.

En ese momento Van Dijk solo tenía 21 años y ese dolor abdominal estuvo muy cerca de convertirse en su final. En palabras de su entrenador por aquel entonces, Dick Lukkien, suerte tuvo de la insistencia de su madre, que vio cómo algo no iba bien. “Al principio pensamos que tenía gripe. Estuvo en casa unos días y con mucho dolor en el abdomen. Fue al hospital local pero no pudieron encontrarle nada, así que lo enviaron de vuelta a casa. Allí fue su madre la que le llevó de vuelta al ver que aquello no era normal. Fue crucial para salvarle la vida”.

Escribió un testamento

La situación llegó a ser tan crítica que Van Dijk llegó incluso a escribir un testamento. “Si muriera, una parte de mi dinero iría a mi madre. Por supuesto, nadie quería hablar de eso, pero teníamos que hacerlo. Podría haber terminado”, reveló el central.

Afortunadamente, todo quedó en un gran susto y tras estar dos meses en el dique seco, Virgil pudo regresar a los terrenos de juego para empezar a construir el camino que le ha llevado hasta la cima del mundo. Designado como mejor jugador de la temporada pasada por la UEFA y el segundo por la FIFA –sólo por detrás de Leo Messi- el neerlandés es serio candidato a llevarse en enero el Balón de Oro que otorga France Football.