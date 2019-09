Neymar junior habló en exclusiva para Mirror. Tras fracasar en su intento por regresar al FC Bartcelona, el delantero brasileño del PSG admitió sin concretarlos y en abstracto que en su carrera cometió “muchos errores” y que trabaja para no repetirlos a fin de llegar a ser “el mejor futbolista del mundo”.

Ausente en la gala The Best de FIFA, a sus 27 años Neymar ha empezado su tercera temporada en París goleando. Según él, su propósito es no incurrir en los fallos del pasado, a los que alude por ejemplo cuando se le recuerdan sus enfrentamientos con espectadores. “Cometí muchos errores, recuperar la confianza no es fácil”, apuntó. “ “Cuando me siento frustrado, me enojo, exploto y no me comunico correctamente. Estoy tratando de mejorar”, reiteró.

En la entrevista para el medio inglés, Neymar insiste en su propósito de enmienda. “No soy perfecto, para un ser humano es imposible. Me he equivocado varias veces y he recuperado toda la confianza que tenía por un alto precio, pero creo que es normal, es parte de la vida y gracias a estos errores creces y aprendes “. “Soy un tipo muy reservado, guardo las cosas para mí. Pero llega un punto en el que me siento frustrado, me enojo, exploto.... Estoy tratando de mejorar esto”.

Neymar definió su facilidad para la lesión como “el peor momento de la carrera de un atleta. Tuve dos lesiones graves en dos años y me mantuvieron fuera del fútbol durante casi seis meses. Perdí el ritmo. Pero las lesiones también son parte de carrera de un profesional, solo tenemos que prepararnos para evitar que sucedan“. Agradeció la ayuda de su entorno. “Mis padres, mi hermana, mi familia y mis amigos. Es por ellos que juego al fútbol y entreno todos los días, porque sé que siempre están de mi lado. Ellos son los que me ayudaron, sin mi inspiración”, subrayó.