El extremo ecuatoriano Marcos Caicedo, no ocultó su malestar al no tener regularidad en las filas de Barcelona Sporting Club, ya que en varias oportunidades ha quedado fuera del banco de suplentes.

"Tengo contrato con BarcelonaSC. Debido a las oportunidades que no se dan, no quiero quedarme a seguir esperando, yo quiero jugar, si no se da la oportunidad tendremos que buscar otro lugar", reconoció el rápido atacante quien espera ser tomado en cuenta por el cuerpo técnico que comanda Leo Ramos.

Caicedo, quien llegó para la temporada 2016, fue clave en la obtención del título nacional, siendo un referente en el bloque ofensivo y titular indiscutido.

“No entiendo porque ni siquiera estoy en los 18(lista de convocados) son pocas las oportunidades en este tiempo y obviamente uno no está contento, uno quiero jugar”, continuó.

En la campaña 2017, también fue vital en la banda zurda 'torera' para llegar a las semifinales de la Copa Libertadores.

Mientras que a partid del año pasado, 'Marquitos' empezó a perder espacio, aunque se confirmó su suplencia, desde que Leonardo Ramos tomara las riendas del equipo.