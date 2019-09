CR7: "No hay gol que supere el sexo con Georgina"

Cristiano Ronaldo vuelve a Madrid. Y no precisamente para disputar un partido con el Real Madrid. El portugués se enfrentará al Atlético de Madrid en la primera jornada de la Champions League. Un partido que llega en una semana en la que ha destacado por sus declaraciones.

Y es que en los últimos días la estrella de la Juventus ha estado con la ITV, en dónde sorprendió con su historia con una vendedora de hamburguesas o dejándonos su lado más sensible rompiendo a llorar al recordar a su padre fallecido.

Pero coincidiendo con su estreno esta temporada en su competición favorita, Ronaldo fue preguntado por Piers Morgan sobre si su gol de chilena a la Juventus fue el más hermoso de su vida. Un tanto que supuso el pase a las semifinales de la Champions, pero al que Cristiano quita importancia.

"No hay gol que supere el sexo con Georgina. No, no (en comparación) con mi Geo, ¡no!", comentó Ronaldo. "Traté de marcar este gol durante muchos, muchos años. Había marcado 700 goles importantes pero no había hecho esto. Pensé: "Finalmente había marcado una chilena con un hermoso salto", aseguró el portugués sobre su primer gol de esta forma.

Piers Morgan también preguntó a Ronaldo sobre un posible enlace con Georgina, a lo que el portugués fue tajante abriendo una posibilidad. "Seguro que algún día nos casaremos. Es el sueño de mi madre también. Entonces un día...¿por qué no? Es genial. Ella es mi amiga. Tenemos conversaciones. Le abro el corazón y ella me abre el corazón a mí", comentó Cristiano.