El día en el que CR7 se disfrazó para salir de fiesta

Durante una entrevista para el programa 'Good Morning Britain' de ITV, Cristiano Ronaldo contó una divertida anécdota del día que se tuvo que disfrazar para salir de fiesta por Madrid en 2009, nada más comenzar su aventura en el Real Madrid.

"No puedo salir a sitios públicos. No tengo privacidad. Pero en el año nuevo de 2009 le dije a mi amigo Ricky que quería salir. Era año nuevo y no podíamos quedarnos en casa. Compramos disfraces y nos fuimos a un discoteca vestidos como rockstars en el centro de Madrid. Todo el mundo nos miraba raro, decía 'de dónde salieron estos'. Quedamos en que solo íbamos a hablar en inglés. Pero en un momento, hablé portugués con Ricky: '¿qué quieres beber?'. La única vez en toda la noche que hablamos portugués y un chico que estaba detrás de mí, se acercó y me dijo: 'Cristiano, sé que eres tú'".

"Y yo pensé que no era posible, no reaccioné y me sentí mal e irritado. Durante la noche, ese chico estuvo diciendo a toda la discoteca: 'Mirad, ese de ahí es Cristiano'. Y yo sentí, como soy un chico alto, que todo el mundo en la discoteca mirando. Estuvimos allí tres horas. Fue de las mejores noches de mi vida", finalizó el crack portugués.

El '7' de la Juventus recordó también una emotiva anécdota durante su etapa en el Sporting de Lisboa: "Tenía 12 años y no tenía dinero. Además vivía con otros jugadores de mi edad de otras partes de Portugal. Fue difícil sin mi familia conmigo. Recuerdo que había un McDonalds cerca donde pedíamos las hamburguesas que sobraban y una señora llamada Edna y otras dos chicas siempre nos daban alguna", contó Cristiano.