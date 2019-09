El entrenador de la selección sub 20 de Ecuador, Jorge Célico, tiene autoridad a la hora de hablar sobre Gonzalo Plata, joven figura 'tricolor' que milita en el Sporting Lisboa.

Célico fue entrevistado por ‘TSF Radio Noticias’ de Portugal, sobre el rápido extremo que este fin de semana arrancó de titular con su club.

“Lo único que puedo decir es que si Gonzalo conmigo juega siempre en la Selección, imaginen en un equipo de Portugal. No piensen que es fácil jugar en una selección. En este continente las selecciones son muy fuertes y él está capacitado para ser titular en la Selección de Mayores. Por lo tanto, si juega o no en el Sporting de Lisboa, es cuestión de su DT (Leonel Pontes)”, empezó hablando el entrenador argentino.

“Estuvo bien, hizo una gran diferencia con la Selección (en los triunfos sobre Perú y Bolivia por la fecha FIFA de septiembre). Sobre todo por su atrevimiento. Ya dije varias veces que Gonzalo tiene a su favor que juega con cierta ‘irresponsabilidad’ en el buen sentido, con naturalidad. No estoy diciendo que sea irresponsable. Hace que el juego fluya con sus rasgos característicos, hace las cosas con gran naturalidad”, agregó Célico.

“La verdad es que no tiene límites. Y no lo digo por arrogancia pero ya llevo muchos años trabajando con jugadores y Gonzalo no tiene límites, sin duda alguna. Como extremo derecho puede jugar por la banda en función de su velocidad pero también puede hacer la diagonal utilizando su pie izquierdo, más en habilidad que en velocidad”, profundizó.

“Es un jugador completo, para jugar por la raya es completo. Hay veces que los extremos hacen la diagonal usando el borde interno de su pie pero pocos lo hacen con la velocidad de Gonzalo. Gana la línea de fondo con mucha facilidad y dentro del área grande usa su habilidad para ganar penales. Crea muchas situaciones peligrosas, es un jugador con un potencial terrible”, culminó.