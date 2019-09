El llanto de Cristiano Ronaldo por su padre

Cristiano Ronaldo, figura de la Juventus de Turín, dio a conocer en una entrevista para ITV, que lo que "más le duele" es que su padre no lo vio convertirse en uno de los mejores jugadores del mundo.

"Ser el número uno y que él no haya podido ver nada. Él no me vio recibir ninguno de los premios, no pudo ver nada", dijo el futbolista sobre su papá, luego de que el periodista le mostró unas imágenes de él.

José Dinis Aveiro, padre de Cristiano, falleció el 6 de septiembre del 2005, cuando el goleador formaba parte del plantel del Manchester United de Inglaterra.