Neymar: "Todos saben que quería irme"

El PSG ha logrado vencer prácticamente sobre la bocina al Racing de Estrasburgo, todo ello merced a una diana de muy bella factura de Neymar. El brasileño volvía a vestirse de corto con el vigente campeón de la Ligue 1, aunque no se puede pasar por alto su culebrón durante el mercado estival de traspasos.

El ’10’ de los de Thomas Tuchel manifestó su deseo de abandonar la capital gala, dado que su objetivo era regresar al FC Barcelona (uno de los fichajes frustrados).

Además, se han producido los estrenos de Keylor Navas y Mauro Icardi con el PSG, pero no cabe duda que lo más significativo ha sido el recibimiento de la parroquia local a Neymar. Con motivo de lo acontecido a lo largo del verano en relación a su futuro, los seguidores del cuadro parisino han manifestado su malestar con el carioca a través de abucheos y una serie de insultos de muy mal gusto.

"Todos saben que quería irme, lo he dicho y lo repito. No voy a entrar en detalles porque es un asunto cerrado. Soy jugador del PSG y daré todo en el campo. No tengo nada que decir a los hinchas. Si quieren pitar, que piten, son libres para hacerlo. Es como si jugara siempre fuera de casa", ha manifestado Neymar. ¿Será capaz de reconciliarse con su afición durante el curso 2019-2020?