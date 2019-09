Wálter Ayoví será analista de fútbol en TV mexicana

A un par de años de su retiro, Walter Ayoví iniciará una nueva etapa en el mundo del fútbol. El ecuatoriano formará parte de Azteca Deportes Noreste, como analista, travesía a la cual nunca pensó aventurarse aunque la toma de la mejor manera posible.

"Nunca pensé estar en esta posición, mi enfoque siempre fue en el futbol, seguí enrolado en el fútbol, pero de otro ámbito, como representar jugadores; tengo la idea de emprender un curso como entrenador, no quiero ser entrenador, no me veo como uno", fueron las primeras impresiones de Ayoví, en entrevista para diario El Horizonte.

"Mi gente, muchas gracias por todos sus mensajes y buenos deseos, verdaderamente estoy disfrutando esta nueva etapa de mi vida", publicó el 'extricolor' en sus redes sociales, junto a una imagen de él posando junto al escudo de Televisión Azteca Noreste.

Ayoví llegó a la Liga MX en 2009 para jugar con Rayados, institución a la que perteneció por 12 torneos y se volvió un referente. Emigró en 2013 a Pachuca y tuvo un fugas paso por Dorados y Guayaquil City hasta su retiro en 2018.