Chalá es el tercer jugador más rápido de FIFA 20

El día de ayer se revelaron las calificaciones de los jugadores que formarán parte del videojuego FIFA 20. Entre los más rápidos de esta edición, destaca un futbolista ecuatoriano.

Según la información que publica el portal Squawka Football, Aníbal Chalá es el tercer jugador más rápido de este juego. El lateral izquierdo del Toluca de México, tiene una calificación de 95.

Delante de él, está Adama Traoré, futbolista del Wolverhampton con 96 en la segunda posición. En el primer lugar, está Kylian Mbappé, figura del Paris Saint-Germain con una valoración de 96 también.

El exjugador de El Nacional y Liga de Quito, supera a reconocidos jugadores como Pierre-Emerick Aubameyang del Arsenal, Sadio Mané del Liverpool, Leory Sané del Manchester City, entre otros.

OFFICIAL: The fastest players on #FIFA20.



Oh these are going to be fun to use. pic.twitter.com/6FYHXJR6O9

— Squawka News (@SquawkaNews) September 10, 2019