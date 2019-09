Bale: "No estoy jugando feliz en el Real Madrid"

Tras la temporada para el olvido que protagonizó el Real Madrid la campaña pasada, Gareth Bale reconoció que fueron momentos muy difíciles y aseguró que hasta el momento no está jugando feliz en el equipo.

“Fue difícil para todos, para el equipo y para mí. Me hicieron más culpable que al resto. No hice mucho caso, pero no creo que fuera justo. Y ahora, no diría que estoy jugando feliz, pero estoy jugando. Soy profesional y hago todo lo que puedo”, aseguró el galés en entrevista con Sky Sports.

Previo a que comenzara el nuevo curso en el futbol español, Zinedine Zidane mencionó que no contaba con el delantero; sin embargo, su fichaje al futbol chino terminó por frustarse.

“Me ha sorprendido el cambio de opinión sobre mi futuro, pero estoy seguro, para ser honesto, de que habrá muchas más turbulencias. Supongo que es algo de lo que tendré que hablar con el Real Madrid. Es algo entre yo y ellos, tendremos que llegar a algún tipo de conclusión. Me centré en hacer bien la pretemporada sin saber donde podía acabar”, detalló.