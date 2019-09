Gareca: "Ecuador no nos superó en juego, pero fue efectivo"

El entrenador de la selección peruana de fútbol, Ricardo Gareca habló en rueda de prensa, luego de caer por 1-0 ante Ecuador en un duelo amistoso disputado en el Red Bull Arena, en suelo estadounidense.

“El equipo no tuvo profundidad, pero me quedaron sensaciones buenas. Quizá hemos cometido algunos errores por las que se desencadenó la derrota. La primera situación de Ecuador es un robo de pelota en defensa con posición nuestra, no es una jugada de Ecuador”, empezó analizando el veterano estratega.

Según el entrenador, la 'Tri' no fue superior en elaboración de juego: ”Ecuador no nos superó en juego, pero fue efectivo, llegó dos o tres veces y metió el gol. A nosotros nos faltó generar situaciones en los últimos metros”.

Cabe recordar que Perú jugó sin sus dos máximas figuras: Claudio Farfán y Paolo Guerrero, por distintos motivos.

Ahora la Selección Peruana deberá enfocarse en su próximo partido ante Brasil que se llevará a cabo el martes 10 de setiembre, desde las las 10:00 p.m. (hora peruana) en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, California.