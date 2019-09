Tite confirma que Neymar jugará ante Colombia

El entrenador de la selección de Brasil, Tite, confirmó este jueves que el astro Neymar jugará el viernes en el amistoso de la seleçao contra Colombia en el Hard Rock Stadium de Miami, tres meses después de su lesión.

Tite dijo que Neymar, del PS Germain, a quien catalogó como "indispensable", se ha recuperado satisfactoriamente de la lesión en su tobillo derecho que lo dejó afuera de los campos de juegos desde junio pasado.

Neymar, protagonista de un culebrón en el verano boreal con su frustrado traspaso del PSG al Barcelona, se había lesionado durante un amistoso de su selección con Catar, el 5 de junio en Brasilia.

El delantero "clínicamente se ha recuperado de la lesión que, como todos recuerdan, lo apartó de la Copa América" Brasil-2019, que ganó el anfitrión en julio pasado, evocó Tite durante una rueda de prensa en un hotel de Miami.

"Si no estuviera bien, no estaría con la selección. No somos irresponsables para forzar una situación que va contra la salud del atleta", subrayó el entrenador.

"Yo y el cuerpo técnico estaremos muy atentos a su desenvolvimiento. Lo técnico y lo físico, eso se confirmó. Ustedes vieron como entrenó. Está listo, es capaz de hacer lo que necesita la selección", agregó.

Tite reafirmó que "Neymar está al máximo nivel. En calidad técnica individual, puse a Messi por encima y a Cristiano Ronaldo porque son de otras generaciones".

Desde que se lesionó, Neymar no ha jugado tampoco con el PSG, mientras se producía el ida y vuelta por su eventual retorno al Barcelona, que quedó en la nada.

Neymar, de 27 años, no juega un partido completo desde abril, cuando participó en la final de la Copa de Francia con su club parisino.

- Colombia también es fuerte -

Tite reconoce que el partido de este viernes frente a la selección cafetera no será un 'pan comido'.

"Será un enfrentamiento fuerte. Todos conocemos la calidad que tiene la selección de Colombia", señaló el técnico.

El encuentro supone también para Brasil el debut con la selección de del joven Vinicius Junior, del Real Madrid, que ha sido convocado por primera vez por Tite para los amistosos contra Colombia en Miami y Perú el próximo martes en Los Angeles, en una reedición de la final de la Copa América.

"Estoy feliz de estar aquí realizando ese sueño. Es difícil creer que a los 19 años esté aquí, al lado de los mejores jugadores, al lado de mi ídolo [Neymar] y de las personas que siempre seguí", afirmó días atrás el joven atacante en rueda de prensa en Brasil.

La seleçao combinará experiencia y juventud en estos dos amistosos, entre ellos Casemiro y Vinicius (ambos del Real Madrid), ambos elogiados por Tite como "muy profesionales y de buena convivencia en la selección, que propician un buen ambiente".

En tanto, el entrenador de Colombia, el portugués Carlos Queiroz, no convocó a sus máximas estrellas, el centrocampista James Rodríguez y al delantero Radamel Falcao García por problemas físicos.