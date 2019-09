Emre Can asegura que la Juventus no fue sincero con él

La Juventus no tendrá un camino fácil en la Fase de Grupos de la Champions League. Sin embargo ha decidió prescindir de tres de sus jugadores más importantes para la competición europea.

El cuadro italiano no inscribió en el torneo a Emre Can, Mario Mandzukic y Giorgio Chellini, aunque la ausencia de éste último se puede entender por la lesión que sufrió en el ligamento de la rodilla derecha y que lo dejará fuera de las canchas al menos por seis meses.

Pero el que no encontró explicaciones fue el centrocampista alemán, quien no pudo ocultar su molestia, ya que ningún dirigente del club le notificó la situación con anticipación. “Estoy sorprendido y enojado, no me han dado ninguna explicación”.

A Can le habían prometido una situación distinta y se quejó por no encontrar sinceridad de parte de Maurizio Sarrri. “El club me prometió una cosa hace una semana y fue el técnico quien me dijo ayer por teléfono que no contaba conmigo. El mister no fue sincero conmigo”.

A pesar de haber recibido ofertas del Bayern Munich y el PSG, el jugador prefirió permanecer en Turín con la intención de disputar la Liga de Campeones de Europa, situación de la que ahora se arrepiente. “De haberlo sabido, no jugaría más en la Juventus. La situación me genera rabia y desilusión. Quiero jugar la Champions, era la premisa para continuar en el club”.

Las puertas de salida están cerradas por el momento y ahora tendrá que esperar hasta el mercado de fichajes de invierno para buscar un nuevo equipo que haya clasificado a Octavos de Final si quiere disputar el torneo europeo en esta temporada.