DT de Costa Rica renuncia por "aburrimiento"

Este miércoles, tras finalizar el entrenamiento con la Selección de Costa Rica y cuando suena para volver a México, Gustavo Matosas anunció su salida del proyecto tico luego de casi un año ahí.

Desde la mañana, tras el cese de Alfonso Sosa de Atlético de San Luis, el nombre de Matosas comenzó a rondar en la órbita potosina. Fue el mismo técnico quien anunció su salida bajo el argumento de que dirigir a una Selección es muy aburrido.

"Necesito el día a día con los jugadores, eso es lo que más pesó. No es el tema de a dónde voy a ir, ninguno económico. No sabía que ser técnico de una selección era tan aburrido porque no tienes a los jugadores", dijo.

El ex técnico del León y América en la Liga MX, negó rotundamente que sea por un tema económico y no reveló qué equipo dirigirá, aunque no hay duda que su futuro está en México.

"A Costa Rica no vine por plata, si hubiera sido así no venía. No me siento productivo, a veces parece que estoy de vacaciones, recibo los jugadores cada dos meses", explicó.