Al Khelaifi: “Neymar se puede ir si pagan 300 millones”

Ahora que el culebrón Neymar toca a su fin, van apareciendo detalles de lo que ha sucedido en los últimos meses. El diario Le Parisien realiza hoy una crónica de lo que califican como “un traspaso imposible” y demuestra que el PSG nunca ha estado por la labor de facilitar su regreso al Camp Nou.

Según relata el diario francés, muy bien conectado con la cúpula del PSG, a mediados de junio, cuando Neymar le dijo a Leonardo que se quería ir, “en Qatar, los accionistas del PSG se sientieron humillados”. Y entonces el Emir le trazó a Leonardo, el director deportivo, la hoja de ruta a seguir: Neymar sólo se podía ir del PSG si dejaba en las arcas del club más dinero del que costó en 2017, es decir, más de 222 millones de euros.

El terremoto Neymar llegó al vestuario y Al Khelaifi se puso en contacto con los capitanes, para aclararles la situación de Neymar y la postura del club: “Sí, Neymar se puede ir, pero sólo si la oferta es enorme”. E incluso le puso cifra a la oferta enorme: “300 millones”.

Con este panorama, el 13 de agosto se produjo la primera reunión en París entre Leonardo y los dirigentes del Barça, que ofrecieron a Coutinho y una pequeña cantidad de dinero. “Llegaron casi con las manos vacías”, relata Le Parisien. El PSG considera que los azulgrana filtraron a los medios el viaje y la reunión, detallando a la prensa incluso el lugar y la hora de llegada a París.

Neymar, mientras tanto, no realizó el gesto que esperaba el Barça, que le pidió una declaración contundente afirmando que quería regresar al Camp Nou. Sus asesores entendieron que no era buena idea y la táctica era dar la sensación de que quería volver pero sin decirlo directamente y sin cerrarse otras puertas. Incluso desde su entorno desvelaron un interés ficticio del Real Madrid que nunca existió.

Neymar, que cobra 30 millones de euros limpios por temporada, seguirá en París. “El PSG sabía desde hace mucho que el Barça no tenía el dinero suficiente. El precio que fijó París no lo podía pagar ningún club. Es la historia de un traspaso que no se podía hacer”, concluye el artículo de Le Parisien.