Definidos los grupos de la Europa League 2019-20

Esta mañana se dio a conocer el sorteo por la Europa League los 48 equipos elegidos ya conocen su destino en la Europa League 2019-20 dentro de los 12 grupos designados para la fase de grupos de la competición europea.

La fortuna ha sido caprichosa con los tres equipos españoles, Sevilla, Getafe y Espanyol, que tendrán duros rivales a los que hacer frente en la segunda máxima competición europea.

APOEL, Qarabag y F91 Dudelange serán los rivales del conjunto rojiblanco en el Grupo A, mientras que los azulones se las verán en el Grupo C con Basel, Krasnodar y Trabzonspor.

Por su parte, los catalanes serán los que lo tengan más difícil para alcanzar la esperada final del 27 de mayo que se disputará en el Arena Gdansk de Polonia, tras quedar encuadrados en el Grupo H junto a CSKA Moscú, Ludogorets y Ferencvárosi.

The 2019/20 #UEL group stage draw!



