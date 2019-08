Cristiano Ronaldo: "Ojalá sea este año el de la 'Juve'"

El astro luso de la Juventus de Turín Cristiano Ronaldo mostró su esperanza de que "sea este año el de la 'Juve'" en la Liga de Campeones, tras el sorteo celebrado este jueves en Mónaco, que ha encuadrado al equipo italiano en el grupo D.

"Es una competición que todos quieren ganar y es la competición más difícil de ganar y ojalá que tengamos suerte este año", afirmó Cristiano al canal español Movistar Liga de Campeones tras el sorteo.

"Estoy muy ilusionado, confiado y ojalá sea este año el de la 'Juve'", añadió el delantero luso, cuyo equipo se enfrentará en la fase de grupos al Atlético de Madrid, el Bayer Leverkusen y el Lokomotiv de Moscú.

Cristiano volverá a enfrentarse al Atlético, al que eliminó en octavos de final del pasado año con un triplete en el partido de vuelta, tras imponerse 2-0 el equipo colchonero en la ida.

"El Atlético es un gran equipo como todos sabemos", aseguró, antes de añadir que "he jugado muchas veces contra ellos, es un partido duro, espero que no me vuelvan a machacar en el estadio llamando cosas antideportivas, pero sacando eso espero que sea un partido bien disputado".

"Tiene un excelente equipo, un excelente entrenador, pero los otros dos adversarios también son duros, por es una competición que va a empezar y tocar el Atlético es duro, pero es así", concluyó.