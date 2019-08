Carabalí prefiere a Chile sobre Ecuador

El joven portero ecuatoriano Omar Carabalí, habló en una entrevista con el departamento de prensa de la ANFP, sobre su convocatoria a la selección sub 23 de Chile, poniendo en jaque su futuro como jugador 'tricolor'.

Ante ello, el cancerbero lo tiene claro. “Todo se fue dando para que esté aquí. Yo también fui tomando distancia de Ecuador por estar haciendo mi vida acá. Ya tenía mi decisión tomada desde hace mucho…”

Cabe recordar que Carbalí nació en Guayaquil en 1997, pero vive desde hace siete años en Chile. El 3 de julio pasado, en el Palacio de La Moneda, recibió la nacionalidad chilena, algo que para el portero traspasa la simpleza de su cédula de identidad y se convirtió en un nuevo inicio.

¿Dónde nace el querer ser chileno?

La gran razón es el nacimiento de mi hija hace más de un año. Ese día decidí definitivamente que quería vestir esta camiseta, de defender al país al que ella pertenece y al que yo también siento como mío. Si en algún momento me toca volver a decidir, seguiré eligiendo ser chileno.

- Y a eso súmale los años viviendo acá…

Me siento totalmente identificado con Chile, tengo mi vida hecha aquí, me formé como jugador aquí. Mi esposa es chilena, mi hija igual. Llegué a este país hace siete años pensando solo en progresar en mi carrera como futbolista y todo se dio para que acá me sintiera feliz.