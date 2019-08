El PSG no le permite al DT del club usar a Neymar

En una rueda de prensa contradictoria, Thomas Tuchel ha dado la lista de los jugadores que no se llevará para enfrentarse al Toulouse y Neymar está entre los disponibles: "Ander Herrera, Kherer y Draxler no estarán disponibles para mañana".

Sin embargo, aunque ha dado los descartes y tiene al futbolista listo para debutar esta temporada, el alemán no tiene claro si contará con él o no. El club le ha dicho que hasta que no tengan clara la situación del futbolista no podrá contar con él: "Ha entrenado bien, ha trabajado para recuperarse de sus molestias y está físicamente apto para jugar, pero el club ha sido claro. Si la situación no está resuelta, no jugará".

Una situación un tanto extraña, ya que ni el propio técnico sabe si podrá alinearle a un día del encuentro. El PSG ya dejó entrever que no le citarían para no echarle encima a una afición molesta con el comportamiento del brasileño.

Todavía continúa la incertidumbre sobre el futuro del diez, que tiene como pretendientes a Barcelona, Real Madrid y Juventus, a pesar de que parece que el único que tiene intenciones reales de acometer el fichaje es el club azulgrana, que hasta el momento no ha sido capaz de realizar una oferta que guste en las oficinas de París, motivo por el cual le han dado un ultimátum.

El alemán ha aclarado que esa incertidumbre que hay sobre su futuro no ayuda a la preparación del equipo de cara a los partidos: "La situación es inquietante porque no ayuda, y no, porque todos saben que un jugador como Ney está en el foco, todos están acostumbrados a este tipo de situación. Esto es normal con los grandes jugadores".

También le preguntaron acerca de si le preocupa que este problema afecte al resto del equipo, ya que al atraer los focos puede estar desviando la atención del encuentro: "Sí y no. Sí porque hablamos mucho al respecto, y no porque todos sepan que el fútbol de hoy es así. Un jugador como Ney siempre genera interés.

Todos están acostumbrados a este tipo de situación, ya ocurre cuando se lesiona... En cada rueda de prensa, antes y después de los partidos, hablamos de él. No es la mejor situación para un club, está claro".

Ante la insistencia de la prensa sobre si acabará jugando ante el Toulouse y eso signifique que se quede, ha asegurado que "Eso se lo tienes que preguntar a Leonardo o al club" y achaca como condición imprescindible "la aclaración de su situación".

Neymar se ha ejercitado esta mañana con normalidad junto al resto de sus compañeros. Primero, tras saludar a varios miembros del cuerpo técnico, ha hecho carrera continua suave en la que aprovechó para hacer paredes y bromear con Kylian Mbappé. Más tarde comenzaron los ejercicios físicos sin balón en los que el brasileño no mostró ningún síntoma de dolor.

El encuentro es mañana y aunque todavía no está al cien por cien, podría ser suplente para disfrutar de unos minutos en la segunda parte. No se sabe seguro si Neymar estará, pero su afición sí, lo cual será un excelente medidor para el club a la hora de decidir qué hacer con él en los próximos días.