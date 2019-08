Célico: "Espero equivocarme lo menos posible"

El entrenador interino de la selección ecuatoriana de fútbol, Jorge Célico habló en una entrevista para radio 'La Red' de Quito, sobre su nuevo desafío, inyectando juventud en las fila nacionales con 7 figuras de la 'Mini Tri', además de 6 experimentados como Enner Valencia, entre otros.

“Me genera responsabilidad el comienzo de un nuevo proceso, espero equivocarme lo menos posible. Es una sensación de orgullo tener la posibilidad de dirigir estos partidos. Me parece muy interesante que Ecuador se presente en Cuenca (sede del amistoso contra Bolivia del 10 de septiembre) que es una gran plaza y es una ciudad donde la Selección no ha ido hace mucho tiempo”, empezó hablando el técnico argentino, reconociendo el calibre del proyecto deportivo de la FEF.

“He tenido la libertad de elección de parte de los dirigentes. El proyecto arranca bien y sé que caminará desde el primer amistoso frente a Perú (5 de septiembre)”, amplió, antes de compartir detalles sobre el “perfil” del nuevo DT que busca la FEF. “Debe tener un ADN de cómo debe jugar Ecuador y un vínculo con las formativas. Además, tener un soporte tecnológico que nos ayude siempre a ser más competitivos”.

El tema disciplina, es una arista que no pasa desapercibido por el estratega, por lo que dio detalles, para no repetir un problema parecido al 'Piso 17': “el código de comportamiento en esta Selección no es nada que no se pueda cumplir, es algo que se debe hacer. Cada jugador firmará este compromiso y lo cumplirá porque no es nada de régimen policial. Es lo que se debe acatar”.

Para finalizar, Célico dio a conocer sus sensaciones con su momento, poniendo a Los Juegos Olímpicos como su gran desafío: “tengo una ilusión terrible de llegar a los Juegos Olímpicos, nunca una Selección de Fútbol lo ha conseguido en este país, vamos a ir con todo a los Preolímpicos y si puedo contar con los 3 pasados de edad lo haré con jugadores que sean de Selección”.