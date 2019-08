Rezabala confirma su fichaje a Xolos de México

Esta tarde el '10' ecuatoriano Jordan Rezabala confirmó a ESTADIO su fichaje al Xolos de Tijuana, como su nuevo club en el fútbol mexicano.

El seleccionado 'tricolor' sub 20, reveló los detalles de su nueva 'casa': "Está en un 99% mi llegada al Xolos, en las próximas horas firmaré mi contrato con el club mexicano".

"Estoy muy contento con esta nueva etapa en mi carrera deportiva, y para Independiente del Valle solo tengo palabras de agradecimiento, porque me abrieron las puertas del fútbol", expresó el enganche portovejense que brilla en Independiente Juniors de Sangolquí.

Cabe recordar que Rezabala no entró en la lista de convocados para los próximos amistosos de Ecuador, ante Perú el 5 de septiembre, pero aquello no desmotiva al '10', y es más solo tuvo palabras para sus 7 compañeros del sub 20, que sí fueron convocados: "Estoy muy feliz por ellos, ya que más que compañeros, son mis amigos, sé cuanto se han esforzado por conseguirlo, y si no es ahora, será en un futuro".

De esta forma, Rezabala será el segundo ecuatoriano que militará en el Xolos durante esta campaña, acompañando a Miller Bolaños, exfigura de Emelec.