Hernán Crespo suena para entrenar la Selección de Bolivia

Marco Rodríguez, vicepresidente de la Federación Boliviana, confirmó cuáles son los entrenadores que están pensando para reemplazar a Eduardo Villegas después de una mala actuación en la Copa América. Uno de ellos es Hernán Crespo.

"En carpeta tenemos tres opciones que conozco oficialmente: Crespo, José Antonio Camacho y no recuerdo el otro nombre", afirmó Rodríguez en una entrevista con el medio peruano RPP. El actual entrenador de Banfield podría tener su primera gran experiencia en el fútbol de selecciones, aunque todavía tiene un contrato vigente con Banfield.

"Estamos en esta hermosa montaña rusa que es la Argentina. Acá no te aburrís nunca. Igual, mi retorno lo viví muy bien. Me siento feliz y estoy bien. Si me hubiesen dado a elegir una vuelta ideal, sería Banfield. Él que quiere vivir emociones fuertes, el fútbol argentino es fantástico", comentó el ex delantero a un canal de su país.